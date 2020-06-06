Шмыгаль: Количество регистраций новых ФЛП вернулась к докризисному периоду

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулась фактически к докризисному периоду.

Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

"За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что ожидает быстрого решение Верховной Рады относительно правительственного законопроекта, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей.

"Всего на различные программы кредитования бизнеса мы закладываем примерно 10 млрд грн. Если будем видеть дополнительную потребность, то соответствующие программы будем увеличивать ", - подчеркнул премьер-министр.

Напоминаем:

Кабмин предлагает ВР поддержать программу "Новые деньги", которая предусматривает кредитование на 5 млрд грн для микро, малого и среднего бизнеса.

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Экономическая правда