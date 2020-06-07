Стало известно, какие таможни лучше выполняют план
По результатам работы в мае таможнями перечислено в бюджет 27 млрд, что эквивалентно 85,2% плана.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Лучшие индикативные показатели выполнения по системе у 5 таможен - Буковинская 107%, Черноморская 101%, Полесская 91%, Галицкая 89%, Азовская 87%.
Также сообщается, что министр финансов дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100%-ного выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомно принципу.
"Такая практика имеет значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
Ранее экс-глава ДМС Максим Нефьодов заявил, что в мае Министерство финансов уменьшило план для Государственной таможенной службы на 9,1 миллиарда гривень. В тоже время поступления от таможни в госбюджет по сравнению с апрелем уменьшились на 1 миллиард.
24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной службы.
В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.
Экономическая правда
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