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Стало известно, какие таможни лучше выполняют план

Воскресенье, 7 июня 2020, 10:32
 

По результатам работы в мае таможнями перечислено в бюджет 27 млрд, что эквивалентно 85,2% плана.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Лучшие индикативные показатели выполнения по системе у 5 таможен - Буковинская 107%, Черноморская 101%, Полесская 91%, Галицкая 89%, Азовская 87%.

Также сообщается, что министр финансов дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100%-ного выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомно принципу.

"Такая практика имеет значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Ранее экс-глава ДМС Максим Нефьодов заявил, что в мае Министерство финансов уменьшило план для Государственной таможенной службы на 9,1 миллиарда гривень. В тоже время поступления от таможни в госбюджет по сравнению с апрелем уменьшились на 1 миллиард.

24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной службы.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.

Экономическая правда

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таможня Минфин

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