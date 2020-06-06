ВИЭ-инвесторы будут подавать в суд на ГП "Гарантированный покупатель"

Инвесторы в возобновляемые источники энергии будут обязаны подать в суд на ГП "Гарантированный покупатель" за невыплаты за произведенную ими электроэнергию.

Об этом заявил основатель компании Vindkraft Ukraine Карл Стурен, передает "Интерфакс".

"В ближайшем будущем собственники объектов ВИЭ обязаны будут подать в суд на "ГарПок". Уже сейчас из-за длительных задержек выплат, многим компаниям уже нечем платить проценты по кредитам.

Платим только налоги, и то уже не долго сможем это делать. Если мы не будем подавать в суд, то с нас в первую очередь спросят кредиторы", – отметил Стурен.

По его словам, "ГарПок – пустышка" и арест его счетов ничего не даст.

"Для расчетов, скорее всего, нужно будет создавать третью компанию. Это займет много времени и приведет к патовой ситуации", – разъяснил Стурен.

Напоминаем:

Долги государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и НАЭК "Энергоатом" в целом составляют 20 млрд грн.

В мае сообщалось, что инвесторы в возобновляемые источники энергии получили окончательный проект меморандума по урегулированию ситуации в альтернативной генерации.