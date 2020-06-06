ДТЭК Энерго по результатам первого квартала получила чистый убыток в 7,5 миллиардов
Компания олигарха Рината Ахметова ДТЭК Энерго по результатам первого квартала 2020 года компания чистый убыток в 7,5 миллиардов.
Об этом говорится на сайте компании.
Компания сообщает, что негативным фактором стал обвал цен на биржевых сегментах рынка электроэнергии Украины.
Сообщается, что с января по март 2020 года цена на рынке "на сутки вперед" снизилась на 30% в связи с регуляторными решениями: пересмотр ПСО, ограничения цены продажи ГарПока, изменение ценообразования на балансирующем рынке.
"Все это привело к тому, что в первом квартале 2020 года ДТЭК Энерго снизил производство электроэнергии на 37,8% до 5,1 млрд кВт•ч. На складах предприятий в апреле находилось 2,9 млн тонн угля, что на 80% превышает показатель 2019 года", - сообщили в ДТЭК .
Также в качестве причин убытков в компании называют ослабление курса национальной валюты из-за общего экономического спада.
Экономическая правда
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