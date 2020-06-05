Новости 5 июня: цены на газ, Роналду, гарантированный минимальный доход

О средствах на дороги. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает добавить к направлениям использования Covid-фонда строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения, речь идет о выделении 35 млрд грн.

О долге "Гарантированного покупателя". Долги государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и НАЭК "Энергоатом" в целом составляют 20 млрд грн.

О ценах на газ. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине снизить цену на газ для населения.

О Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", 35-летний португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, чьи доходы превысили 1 млрд долларов.

Об Amazon. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что "монополии это неправильно" и "время разделить "Amazon".

О гарантированном минимальном доходе. Глава Министерства финансов Сергей Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с Международным валютным фондом.

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Алексей Выскуб, Минцифры: Мы имеем абсолютно неконтролируемый доступ к реестрам. Это ужасно

Зачем было создано Минцифры? Чем отличается приложение "Дія" от госреестров и хорошо ли в нем защищены данные? Что связывает "Дію" и Amazon? Эти и другие вопросы ЭП задала первому заместителю министра цифровой трансформации Алексею Выскубу.