Долги "Гарантированного покупателя" достигли 20 миллиардов – Минэнерго

Долги государственного предприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и НАЭК "Энергоатом" в целом составляют 20 млрд грн.

Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 4 июня заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец

"Задолженность" Гарантированного покупателя "из ВИЭ уже составляет 14 млрд грн, еще 6 млрд грн предприятие должно НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, мы имеем долги "Гарантированного покупателя" размером 20 млрд грн ", - подчеркнула Буславець.

По ее словам, НАЭК "Энергоатом" и "Центрэнерго" не соблюдают прогнозный баланс и это приводит к тому, что "много угля остается невыработанным".

Также Буславец отметила, что ожидает от нового руководства "Центрэнерго" большего взаимодействия с государственными шахтами и выплаты долгов.

"Я сегодня с ним (с новым руководителем "Центрэнерго" Александром Корчинским - ред) встречалась, этого человека я знаю по предыдущей работе - он не мог рассказать, что происходит в "Центрэнерго", и не мог ответить на конкретные вопросы. Я думаю, в ближайшую неделю он поработает и предоставит свое видение развития ситуации", - добавила она.

Напоминаем:

Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.

В то же время в Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный. (Ссылка на документ)

"Процесс принятия постановления не был прозрачным и не соответствовал закону. Согласно ст. 62 ЗУ "О рынке электроэнергии", предложения по объемам и условиям ПСО готовятся НКРЭКУ после консультаций с секретариатом Энергетического сообщества.

23 апреля и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии и "колоссальные" долги участников рынка, в частности, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель". Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн.