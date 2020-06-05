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Первое чтение: Рада поддержала выделение 35 миллиардов из Covid-фонда на дороги

Пятница, 5 июня 2020, 12:48
 

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3509, который предлагает добавить к направлениям использования Covid-фонда строительство и реконструкцию дорог общего пользования государственного значения, речь идет о выделении 35 млрд грн.

За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов.

Эти средства планируется потратить на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий.

 
Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки.

Также парламент принял решение сократить сроки подготовки законопроекту ко второму чтению.

Напомним:

Фонд борьбы с коронавирусом существует уже почти 1,5 месяца (с 13 апреля), но по состоянию на 25 мая Кабмином были распределены только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда - не распределенными остаются 51,6 млрд грн.

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Экономическая правда

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