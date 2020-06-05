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Португалец Роналду первым из футболистов стал долларовым миллиардером

Пятница, 5 июня 2020, 14:02
 
Криштиану Роналду
Фото: CNN

Пятикратный обладатель "Золотого мяча", 35-летний португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, чьи доходы превысили 1 млрд долларов.

Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что в прошлом году Роналду заработал 105 млн долларов (до уплаты налогов и сборов).

При этом, португалец - только третий спортсмен в истории, который заработал 1 млрд долларов за карьеру - после гольфиста Тайгера Вудса и боксера Флойда Мейвейзера.

Отмечается, что за 17 лет профи-карьеры в футболе Роналду заработал 650 млн долларов в качестве зарплат и премий в различных клубах. Остальные средства он получил от различных рекламных спонсорских контрактов.

В частности, Nike по контракту выплачивает Ронаду более 20 млн долларов ежегодно и подписал с ним пожизненное соглашение о сотрудничестве в 2016 году.

Экономическая правда

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футбол деньги

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