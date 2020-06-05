Министр финансов отрицает наличие гарантированного минимального дохода в меморандуме с МВФ

Глава Министерства финансов Сергей Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом он сообщил в эфире на "Право на владу" передает Интерфакс-Украина

"Реформа налоговой системы (заложенная в меморандуме - ред) предусматривает создание единого юрлица в Госналоговой службе, и также в Гостаможенной службе... Это то, что мы бы делали с МВФ или без МВФ", - сказал Марченко в четверг вечером.

Он также добавил, что меморандум содержит условие сохранения независимости Национального банка.

При этом он уточнил, что меморандум не содержит требований приватизировать какие-либо предприятия.

Напомним:



Ранее в распоряжении ЭП оказался проект меморандума с МВФ. Судя по нему Кабинет министров улучшит программу социальной поддержки населения, создав целевую программу Гарантированного минимального дохода.

Размер гарантированного минимального дохода будет увеличен по сравнению с нынешними минимальными выплатами пенсионерам и безработным. Подробности по ГМД пока нет, но известно, что Минсоцполитики усилит проверку получателей социальных выплат для улучшения ее адресности.

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