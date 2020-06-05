Сотрудничество с МВФ даст возможность снизить цену на газ для населения – Минфин

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ в рамках нового меморандума позволит Украине снизить цену на газ для населения.

Об этом он сказал 4 июня в эфире программы "Право на власть", передает пресс-служба Минфина.

"Кредит от МВФ не только положительно повлияет на экономику государства, но и открывает двери для Украины в вопросе получения макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии, кредита Всемирного Банка, что позволит не только выполнить бюджет этого года, но и уменьшить нагрузку на кошельки украинцев..

Сейчас есть все основания полагать, что мы прошли сложный кризисный этап в экономике. Будет установлен рыночный механизм формирования цены на газ. Сейчас цена более 4 тысяч, тогда как на рынке цена - 2275 гривен. Таким образом, цена на газ в период отопительного сезона для населения будет снижена", - рассказал Марченко.

Читайте также: Бюджет, тарифы, уменьшение количества ФЛП: что предусматривает новый меморандум с МВФ

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что увеличение тарифов для населения в меморандуме с МВФ не предусмативается.

Согласно проекту меморандума с МВФ, который есть в распоряжении ЭП, чиновники обязуются применять рыночную схему ценообразования без любого потолка. С 1 июля 2020 года постановление Кабмина о спецобязательствах "Нафтогаза" по продаже топлива для нужд населения потеряет силу.

Начиная с отопительного сезона 2020-2021 годов тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год накануне старта отопительного сезона.

Правительство обещает, что тарифы будут отражать расходы на газ и сопутствующие расходы, включая капитальные инвестиции на модернизацию теплосетей.

Для обеспечения безопасности поставок газа в случае волатильности оптовых цен будет создан Временный гарантированный поставщик. ВГП будет избран на конкурсной основе в июне.

В общем правительство обязуется "прилагать усилия по предотвращению повторного возникновения квази-бюджетного дефицита и усиления конкуренции ... для достижения энергетической независимости".

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш.

Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

Экономическая правда