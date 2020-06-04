Украина может потерять 25 миллиардов в год от исков по "зеленому" тарифу - участник рынка

Потери государства от судебных исков инвесторов в возобновляемую энергетику по поводу ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов могут составлять около 25 млрд грн в год.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Тесла Энерго" Олег Грамотенко, передает Интерфакс-Украина.

"Больше половины инвесторов в возобновляемую энергетику уже сейчас ведут переговоры с международными юридическими компаниями относительно подготовки судебных исков к государству Украина, если не удастся достичь разумного компромисса по изменению условий поддержки зеленой энергетики.

Но, если иск к государству стоит около 5-7 млн евро, то потери государства могут оцениваться в 25 млрд грн в год", – сказал он.

По его словам, процесс переговоров инвесторов с правительством слишком затянулся, а возобновляемая генерация уже третий месяц практически не получает оплату за произведенную электроэнергию.

Грамотенко отметил, что в такой ситуации компании ВИЭ уже сейчас вынуждены сокращать рабочие места, и если проблема неплатежей не будет решена в ближайшее время, это угрожает дальнейшему ведению бизнеса и также может привести к обращениям собственников объектов ВИЭ в суд с целью взимания средств за произведенный ресурс.

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Как и о чем договариваются инвесторы возобновляемой энергетики с правительством Украины

Напомним:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере кроме одной детали.

Как сообщал участник переговоров, проблемным вопросом переговоров между инвесторами в ВИЭ и правительством стало предложение Министерства энергетики и защиты окружающей среды снизить "зеленый" тариф на 52% – до 22 евроцентов за кВт-ч.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды в переговорах с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) намерено достичь договоренностей по реструктуризации "зеленого" тарифа без пролонгации срока выплат.

Американская торговая палата в Украине призывает принять последние разработанные инвесторами "зеленой" энергетики предложения, которые отражают предельные границы добровольной реструктуризации и надеется, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифа.

Инвесторы в возобновляемые источники энергии получили окончательный проект меморандума по урегулированию ситуации в альтернативной генерации.

Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.

Послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.