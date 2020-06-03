Новости 3 июня: "маяки" от МВФ, авиасообщение, новая монета

О "маяках" от МВФ. До 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором примут окончательное решение о выделении Украине транша на общую сумму 5 млрд долларов.

Об авиасообщении. Кабинет министров готов разрешить внутренние авиаперелеты с 5 июня, а зарубежные - с 15 июня.

О новой монете. С 3 июня 2020 года Национальный банк ввел в обращение монету номиналом 10 гривен.

О Гарантированном минимальном доходе. Кабинет министров улучшит программу социальной поддержки населения, создав целевую программу Гарантированного минимального дохода.

О зерне в Госрезерве. Со складов Госрезерва украли зерна на сумму 800 миллионов гривен, которое предназначалось для форс-мажорных ситуаций в стране.

Об электронных трудовых книжках. Кабинет министров предлагает парламенту законопроект, который заменит бумажные трудовые книжки на электронные - это позволит назначать пенсии автоматически.

О звонке Зеленского главе "Укрэксимбанка". После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

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