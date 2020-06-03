Новый меморандум с МВФ: Шмыгаль рассказал о "маяках" от Фонда

До 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором примут окончательное решение о выделении Украине транша на общую сумму 5 млрд долларов.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Мы сделали большую работу целой страной, бувкально в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ, и сегодня мы можем говорить, что в срок до 10 июня состоится заседание Совета МВФ, на котором будет принято окончательное решение о выделении Украине транша на общую сумму 5 млрд долларов", - подчеркнул Шмыгаль.

Также он заявил, что "сторонники политических спекуляций начали распространять мифы вокруг меморандума с МВФ".

"На самом деле в меморандуме существуют четкие структуре маяки МВФ. Это, в частности, прозрачность работы государственных банков и госкомпаний, усиление корпоративного управления госпредприятий, независимій Антимонопольный комитет, реформа таможни и налоговой, сохранения принципа "деньги ходят за пациентом" области медицины.

А также - приведение цены на газ для населения до рыночного уровня", - подчеркнул глава правительства.

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Напоминаем:

Накануне премьер сообщил, что новая программа stand-by с МВФ не требует проведения структурных реформ и повышения пенсионного возраста.

Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере 1,9 млрд долларов.

Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала согласовали (staff level agreement) новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

Экономическая правда