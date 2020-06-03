Правительство введет Гарантированный минимальный доход
Кабинет министров улучшит программу социальной поддержки населения, создав целевую программу Гарантированного минимального дохода.
Об этом говорится в статье Экономической правды.
Отмечается, что программа призвана "эффективно помогать бедным и уязвимым домохозяйствам".
В новую схему будут объединены отдельные существующие социальные выплаты, в том числе помощь по безработице.
Размер гарантированного минимального дохода будет увеличен по сравнению с нынешними минимальными выплатами пенсионерам и безработным. Подробности по ГМД пока нет, но известно, что Минсоцполитики усилит проверку получателей социальных выплат для улучшения ее адресности.
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Экономическая правда
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