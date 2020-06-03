Все разделы
Укр / Рус

Правительство введет Гарантированный минимальный доход

Среда, 3 июня 2020, 10:10
 

Кабинет министров улучшит программу социальной поддержки населения, создав целевую программу Гарантированного минимального дохода.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Отмечается, что программа призвана "эффективно помогать бедным и уязвимым домохозяйствам".

В новую схему будут объединены отдельные существующие социальные выплаты, в том числе помощь по безработице.

Размер гарантированного минимального дохода будет увеличен по сравнению с нынешними минимальными выплатами пенсионерам и безработным. Подробности по ГМД пока нет, но известно, что Минсоцполитики усилит проверку получателей социальных выплат для улучшения ее адресности.

Подробнее читайте по ссылке: Бюджет, тарифы, уменьшение количества ФОПов: что предусматривает новый меморандум с МВФ

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

соцвыплаты безработица правительство МВФ Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Обеспечены с рождения: как власти планируют делиться доходами от продажи недр с новыми поколениями 31 января 2020, 08:30
Кабмин разблокировал выплату больничных 20 декабря 2019, 10:40
Правительство увеличит бюджет Фонда социального страхования для выплаты больничных 26 ноября 2019, 20:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!