В Кабмине готовы запустить авиасообщение: даты
Кабинет министров готов разрешить внутренние авиаперелеты с 5 июня, а зарубежные - с 15 июня.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"5 июня мы запустим внутреннее авиасообщение, с 15-го зарубежное.
Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри ресторанов. Все правила о дистанции и дезинфекции должны выполняться", - сообщает Шмыгаль.
Также он отметил, что Украина продолжает находиться на плато заболеваемости, поэтому украинцы должны оставаться осторожными и ответственными.
При этом в большинстве регионов ситуация полностью контролируется, отметил глава правительства.
Напомним:
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в первую очередь планируют возобновить рейсы на популярных туристических направлениях - в Турцию, Грецию, Кипр и Грузию.
Экономическая правда
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