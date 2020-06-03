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В Кабмине готовы запустить авиасообщение: даты

Среда, 3 июня 2020, 13:36
 

Кабинет министров готов разрешить внутренние авиаперелеты с 5 июня, а зарубежные - с 15 июня.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"5 июня мы запустим внутреннее авиасообщение, с 15-го зарубежное.

Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри ресторанов. Все правила о дистанции и дезинфекции должны выполняться", - сообщает Шмыгаль.

Также он отметил, что Украина продолжает находиться на плато заболеваемости, поэтому украинцы должны оставаться осторожными и ответственными.

При этом в большинстве регионов ситуация полностью контролируется, отметил глава правительства.

Напомним:

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в первую очередь планируют возобновить рейсы на популярных туристических направлениях - в Турцию, Грецию, Кипр и Грузию.

Экономическая правда

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