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Кабмин хочет ввести электронные трудовые книжки, чтобы автоматически назначать пенсии

Среда, 3 июня 2020, 13:54
 

Кабинет министров предлагает парламенту законопроект, который заменит бумажные трудовые книжки на электронные - это позволит назначать пенсии автоматически.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Проект закона позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на веб-портале е-услуг Пенсионного фонда без заявления особы, а также упростит доступ к получению информации о приобретенном стаж для назначения выплат.

"Мы хотим предложить изменения, которые позволят запускать полноценную работу электронных трудовых книжек.

Это означает меньше бумаги, меньше бюрократии, меньше ненужного документооборота.Также будет упрощен доступ к информации о трудовом стаже работников. А это значит, что пенсии будут начисляться автоматически. Это фактически прорыв ", - сообщил Шмыгаль.

Экономическая правда

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правительство

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