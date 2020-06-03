В Украине ввели в обращение монеты номиналом 10 гривень

С 3 июня 2020 года Национальный банк ввел в обращение монету номиналом 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монеты номиналом 10 гривен стали действующим платежным средством. Ими можно будет расплачиваться в торговых сетях или осуществлять операции в банках.

Первый этап предполагает введение в обиход около 5 миллионов монет номиналом 10 гривен, распределенных между региональными подразделениями Национального банка.

"Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 грн на оборотные монеты этого номинала. Они смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно и новыми денежными знаками, и банкнотами этого номинала. Постепенно – в результате естественного износа – 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами", – сказано в сообщении.

Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. Благодаря своим увеличенным габаритным размерам новая 10-гривневая монета существенно отличается от оборотных монет номиналом 1, 2 и 5 гривен.

На одной стороне монеты изображен гетман Иван Мазепа, а на другой - номинал (10 гривен) в обрамлении древнерусского орнамента.

Отмечается, что благодаря комплексным изменениям номинальный ряд гривны в конце концов сократится до оптимального размера - 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Экономическая правда