"Жень, послушай меня": Зеленский позвонил главе "Укрэксимбанка" из-за жалоб бизнеса

Зеленский во время телефонного разговора с Мецгером

После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

Это произошло на рабочей встрече президента с бизнесом в Хмельницке.

Предприниматели жаловались президенту, что в течение месяца пытались реструктуризировать кредит общаясь с членам правления банка.

После первого телефонного разговора членов делегации президента с Мецгером, тот заявил, что вопрос решит управляющая филиалом в Хмельницке Татьяна Лундышева, однако этот ответ не устроил бизнесменом.

После этого Зеленский лично позвонил Мецгеру.

"Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита.

Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве?

Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит это происходит у вас по всей стране. Это глобально решаете вы", - заявил Зеленский.

"... У вас нет решения в банковской системе, о том, что вы людям даете отсрочки, например, на год.

Когда вы это сделаете и прокоммунициируете с обществом, вопросы возникать не будут.

Пожалуйста примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", - резюмировал Зеленский.

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Напомним:

Ранее Зеленский заявил, что власть пытается "дожать" банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.

"Мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она очень-очень-очень независима. Мы их дожмем, чтобы банки не боялись кредитовать. Мы год работаем, чтобы у нас были нормальные, человеческие, живые, европейские кредиты", - заявил президент.

Экономическая правда