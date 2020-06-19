Новости 19 июня: новый министр, подозрение Омеляну, мошенничество с лотереей

О новом министре. Верховная Рада на заседании 19 июня назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

О подозрении Омеляну. Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

Об убытках Центрэнерго. Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

О бизнесе Медведчука и Коломойского. Виктор Медведчук прокомментировал совместный бизнес с Игорем Коломойским.

О мошенничестве с лотереей. В ГФС заявили о новом виде мошенничества: иностранцам присылают фейковые требования от имени ГФС об уплате задолженности по налогу на выигрыш в лотерею.

О компенсации для Бахматюка. Решение Верховного суда о неправомерности действий Нацбанка по выводу банка "Финансовая инициатива" с рынка позволяет экс-владельцу банка Олегу Бахматюку требовать компенсации.

О поддержке НБУ. В ответ на решение финансового комитета ВР поддержать проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

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Борьба с ветряными мельницами: что не так с "программами деятельности" Кабмина

Невиданное доселе внимание общественности привлекла программа деятельности правительства. Подобных документов уже было много, все и не вспомнишь. Так же, как и результаты. В чем же проблема?