После победы в суде Бахматюк хочет компенсации по банку "Финансовая инициатива"

Решение Верховного суда о неправомерности действий Нацбанка по выводу банка "Финансовая инициатива" с рынка позволяет экс-владельцу банка Олегу Бахматюку требовать компенсации и дает дополнительный аргумент к предлагаемому им урегулированию по вопросу долгов этого банку и VAB банка.

Об этом Бахматюк сообщил агентству "Интерфакс-Украина"..

"После недавнего принятия Верховной Радой "банковского" закона мы не можем вернуть себе банк, но будем обращаться за компенсацией по всем процедурам, имеющим правовой характер. Самое главное - суд признал очевидную вещь, что банк неправомерно вывели с рынка, что он мог работать и был достаточно ликвиден", – сказал Бахматюк по телефону.

Он допустил, что Нацбанк может попытаться обжаловать это решение в Большой палате Верховного суда, однако выразил уверенность, что принятое решение будет подтверждено.

Бахматюк отметил, что суд фактически признал вину Нацбанка в падении "Финансовой инициативы". "А значит, в половине того долга, в котором меня обвиняют, они виноваты сами. Выходит, что это было сознательное доведение банка до банкротства. Мы этот аргумент используем и в международных судах", – пояснил экс-владелец.

Он добавил, что решение Верховного суда является серьезным аргументом для предлагаемого им последние три года урегулирования с государством по вопросам долгов принадлежавших ему двух банков.

Напомним:



17 июня Верховный суд вынес окончательное решение, которым подтвердил незаконность решений правления НБУ о выводе с рынка банка бизнесмена Олега Бахматюка "Финансовая инициатива".

28 мая коллегия судей заочно назначил олигарху Олегу Бахматюку содержание под стражей.

11 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, подозреваемых в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.

НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.

Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.

Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

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