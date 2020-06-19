В "Большой семерке" пригрозили Украине из-за постановления по Смолию

В ответ на решение финансового комитета ВР поддержать проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

Об этом говорится в заявлении Группы поддержки послов G7 в Украине в Twitter.

"Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства по построению безопасной, успешной и демократической страны", - предупреждают послы G7.

Они напомнили, что НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, "решить трудный банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору, омраченную самоуправством и коррупцией".

"Послы стран G7 принимают во внимание проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ. Установление независимости центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после революции Достоинства", - говорится в заявлении.

В G7 ( "Большая семерка") входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада.

Напомним:

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин просит Верховную Раду поддержать решение финансового комитета ВР о докладе главы Нацбанка Якова Смолия.

Финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ.

В постановлении отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.

Так, Украина обязуется избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.

Ранее ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотели заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

Позже Смолий отчитывался о работе НБУ по стабилизации финансовой системы во время коронавируса в Раде.

Гетманцев заявил, что юридических оснований для увольнения главы Национального банка Якова Смолия нет, парламент даст политическую оценку его работы.

Экономическая правда