Медведчук прокомментировал совместный бизнес с Коломойским

Виктор Медведчук прокомментировал совместный бизнес с Игорем Коломойским. Ранее сообщалось, что Медведчук владеет долей телеканала 1+1 и еще рядом активов совместно с Коломойским.

Бизнес-связи Медведчук прокомментировал "Схемам".

На вопрос журналиста, комфортно вести совместный бизнес с Игорем Коломойским, который еще в 2019 году называл его "предателем" и "коллаборантом", Виктор Медведчук ответил:

"Все вопросы бизнеса изложены в моей декларации. Больше никаких комментариев я не даю. А партнеров в бизнесе очень много. Весь бизнес, он регулируется действующим законодательством. Комфортно ли не комфортно - просто так случилось и так.Вопросы бизнеса - это вопрос бизнеса. При чем тут идеология?

Я, например, господина Коломойского, как вы говорите, моего партнера, последний раз видел лет семь назад. А по телефону разговаривал лет шесть назад. Но это не мешает существованию бизнеса ".

Напомним:

Нардеп и кум Путина Виктор Медведчук имеет тесные бизнес-связи в металлургии, энергетике, логистике нефтепродуктов и медиа с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Раньше программа "Схемы: коррупция в деталях" сообщила, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Согласно информации, которую указал Медведчук в своей имущественной декларации, его жена Оксана Марченко - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов. Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

"1+1 media" отреагировала на опубликованную информацию, что кум Путина Виктор Медведчук задекларировал долю в телеканале "1+1". В медиагруппе заявили, что впервые об этом слышат.

Адвокат Медведчука Игорь Кириленко подтвердил, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко, согласно декларации нардепа, является владелицей компании, которая присутствует также в структуре собственности "1+1" и владеет 8,22% акций телеканала.