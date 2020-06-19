Рада назначила нового министра экологии

Роман Абрамовский

Верховная Рада на заседании 19 июня назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Такое решение поддержали 264 нардепа.

"Минэкоэнерго было разделено на 2 министерства - Минэнергетики и Министерство защиты окружающей среды. Роман Абрамовский - действующий заместитель главы Минэнерго, работает на этой должности с октября 2019 года. Имеет успешный опыт работы как в бизнесе, так и в государственной службе", - сказал премьер Денис Шмыгаль, представляя кандидата на должность перед голосованием.

"Я четко знаю, что делать, чтобы ликвидировать последствия промышленного загрязнения и адаптироваться или предотвращать изменения климата. Многие вопросы относительно инфраструктуры обращения с отходами, по лесного хозяйства ...

В случае утверждения меня в должности министра ближайшее время я представлю четкий пошаговый план действий, который будет коррелировать с программой действий правительства", - заявил Абрамовский перед голосованием.

В то же время парламентская оппозиция, в частности представитель "Батькивщины" Сергей Власенко сетовал, что нардепам предлагают очередного "кота в мешке": кандидата, который не показывает свою программу деятельности на будущей должности.

В свою очередь председатель парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования нардеп "Слуги народа" Олег Бондаренко заверил, что на заседании комитета Абрамовский "с честью сдал экзамен, который длился полтора часа".

После голосования новый министр принес присягу на верность народу Украины.

Напомним:

10 июня Кабмин назначил Ирину Ставчук первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и возложил на нее обязанности и.о. министра.

27 мая Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил создать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Роман Абрамовский - бывший заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (февраль-сентябрь 2015 года).

Он ранее занимал должности генерального директора ЧАО "Укрстальконструкция" (Киев), первого заместителя главы правления ОАО ЕМЗ "Металлист".

Заместителем главы Минэкоэнерго его назначили в октябре 2019 года.

Экономическая правда