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В ГФС предупредили о новом виде мошенничества

Пятница, 19 июня 2020, 13:09
 

В ГФС заявили о новом виде мошенничества: иностранцам присылают фейковые требования от имени ГФС об уплате задолженности по налогу на выигрыш в лотерею.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"Главным управлением собственной безопасности фискальной службы установлено, что в адрес Государственной фискальной службы Украины поступают электронные сообщения граждан других государств относительно получения последними требований, якобы от имени ГФС, об уплате задолженности по налогу на выигрыш в лотерею.

Государственная фискальная служба не отправляет налоговые уведомления-решения, налоговые требования на электронные почтовые ящики физических лиц, в том числе граждан других государств", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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ГФС мошенничество

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