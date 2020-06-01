Новости 1 июня: автофиксация нарушений ПДД, тарифы на газ и электроэнергию, новая финансовая пирамида

Об автофиксации нарушений ПДД. С 1 июня начала работу система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения - на первых этапах будет фиксироваться только превышение установленной скорости движения.

О возвращении поездов. Укрзализныця восстановила железнодорожные пассажирские перевозки Украиной - первый поезд отправился со станции "Киев-Пассажирский" до Константиновки.

О средствах от МВФ. Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.

Об IKEA. Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу приблизительно до 8 июня, компания сейчас решает технические проблемы.

О тарифах на газ и электроэнергию. Тарифы на газ и электроэнергию не обсуждают в рамках новой программы с Международным валютным фондом, МВФ поддерживает инициативы правительства в этом вопросе.

Об убытке "Центрэнерго". Фонд госимущества оценивает чистый убыток госкомпании "Центрэнерго" за 2019 год на уровне более 2 млрд грн.

О новой финансовой пирамиде. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев об инвестировании в проект Exlimited, который может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

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"Недорогие" рабочие места, повышение тарифов и "мечта" Зеленского: главное из плана Кабмина по спасению страны

Правительство опубликовало 86-страничную программу экономического восстановления. ЭП выбрала самое интересное из документа: как в Кабмине будут повышать тарифы, что будет с "зеленым" тарифом, когда в Интерсити появится Wi-Fi и как чиновники собираются "разогревать" экономику. (укр)