Шмыгаль о МВФ: В этом году Украина получит 3,5 миллиарда, в следующем - еще 1,5

Первый транш Международного валютного фонда в этом году составит 1,9 миллиарда долларов, второй - 1,6 миллиарда, третий состоится в 2021 году - 1,5 миллиарда.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это кредит по программе stand by с довольно упрощенными условиями, который даст Украине возможность двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса.

Первый транш, который мы должны получить в июне, составит 1,9 млрд. долларов, на осень мы ожидаем - 1,6 млрд. долларов, в следующем году - 1,5 млрд долларов ", - отметил Шмыгаль.

Напоминаем:

Накануне премьер сообщил, что новая программа stand-by с МВФ не требует проведения структурных реформ и повышения пенсионного возраста.

Ранее, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by с Украиной состоится в ближайшее время.

Украина рассчитывает, что МВФ на заседании Совета 5 июня одобрит новую кредитную программу на 5 млрд долларов, а на следующий день будет выплачен первый транш в размере 1,9 млрд долларов.

Украина и Международный валютный фонд на уровне персонала согласовали (staff level agreement) новую программу Stand-by в размере $5 миллиардов, которая рассчитана на 18 месяцев.

7 мая Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

Экономическая правда