В IKEA рассказали, когда возобновят работу онлайн-магазина в Украине
Понедельник, 1 июня 2020, 13:40
Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу приблизительно до 8 июня, компания сейчас решает технические проблемы.
Об этом изданию The Page сообщили в "IKEA Украина".
"Сейчас осуществить покупки нельзя. В том числе и в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает, в течение недели", - заверили в компании.
То есть примерно к следующему понедельнику восстановят возможность делать заказы и доставлять товаров клиентам.
Напомним:
Из-за большого спроса шведский ритейлер мебели IKEA приостановил прием новых заявок и ограничил доставку товаров по Украине.
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