В IKEA рассказали, когда возобновят работу онлайн-магазина в Украине

Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу приблизительно до 8 июня, компания сейчас решает технические проблемы.

Об этом изданию The Page сообщили в "IKEA Украина".

"Сейчас осуществить покупки нельзя. В том числе и в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает, в течение недели", - заверили в компании.

То есть примерно к следующему понедельнику восстановят возможность делать заказы и доставлять товаров клиентам.

Напомним:

Из-за большого спроса шведский ритейлер мебели IKEA приостановил прием новых заявок и ограничил доставку товаров по Украине.