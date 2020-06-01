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В IKEA рассказали, когда возобновят работу онлайн-магазина в Украине

Понедельник, 1 июня 2020, 13:40
 

Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу приблизительно до 8 июня, компания сейчас решает технические проблемы.

Об этом изданию The Page сообщили в "IKEA Украина".

"Сейчас осуществить покупки нельзя. В том числе и в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает, в течение недели", - заверили в компании.

То есть примерно к следующему понедельнику восстановят возможность делать заказы и доставлять товаров клиентам.

Напомним:

Из-за большого спроса шведский ритейлер мебели IKEA приостановил прием новых заявок и ограничил доставку товаров по Украине.

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IKEA

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Экономическая правда
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