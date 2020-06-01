Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" возобновила движение пассажирских поездов

Понедельник, 1 июня 2020, 10:08
 

С 1 июня Укрзализныця восстановила железнодорожные пассажирские перевозки Украиной - первый поезд отправился со станции "Киев-Пассажирский" до Константиновки.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Facebook.

"Поехали! Друзья, первый поезд отправился со станции Киев-Пассажирский до Константиновки.

Дождь в дорогу - хорошая примета. Поэтому счастливого пути, пассажиры!", - говорится в сообщении.

"Сегодня в 6:12 утра с вокзала "Киев-Пассажирский" отправился первый пассажирский поезд после карантина по направлению "Киев-Константиновка".

Более 40 поездов дальнего следования и 214 пригородных поездов отправляются с сегодняшнего дня и их список будет пополняться", - написал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

 

По его словам, когда и какие рейсы могут открыться в дальнейшем, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Также начаты межобластные автомобильные пассажирские перевозки. Работаем над постепенным запуском авиасообщения", - добавил министр.

Напомним:

Укрзализныця с 1 июня будет продавать билеты за 90 дней до даты отправления поезда, а не 45 или 60 дней, как это было раньше.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что до запуска с 1 июня готовы 42 поезда, но их количество может быть увеличено.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на Западную Украину 30 мая 2020, 16:32
АМКУ предупредил "Укрзализныцю" по поводу грузовых перевозок 29 мая 2020, 17:04
"Укрзализныця" хочет перераспределить площади небольших вокзалов и сдавать в аренду 29 мая 2020, 15:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!