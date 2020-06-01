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Марченко: МВФ поддерживает инициативы Кабмина относительно тарифов на газ и электроэнергию

Понедельник, 1 июня 2020, 12:11
 

Тарифы на газ и электроэнергию не обсуждают в рамках новой программы с Международным валютным фондом, МВФ поддерживает инициативы правительства в этом вопросе.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью "РБК-Украина".

По его словам, МВФ поддерживает инициативы Кабмина в вопросе тарифов на газ и электроэнергию.

"Вопрос прозрачного тарифообразования всегда был предметом интереса МВФ. Но сейчас мы видим со стороны МВФ поддержку инициатив правительства в этом вопросе", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в рамках новой программы stand-by вопрос тарифов не поднимается.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что новая программа stand-by с МВФ не требует проведения структурных реформ и повышения пенсионного возраста.

Среди запланированных инициатив для обеспечения финансовой стабильности энергетики в условиях кризиса - пересмотр тарифов на электроэнергию для населения и пересмотр "зеленого тарифа".

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Минфин МВФ тариф

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