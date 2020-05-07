Новости 7 мая: помощь безработным, обыски у Верланова, новый руководитель миссии МВФ

О золотовалютных резервах. По состоянию на 1 мая 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,7 млрд долларов (в эквиваленте) - в апреле они выросли на 3,1%.

О помощи безработным. С начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн - это на 40% больше, чем в прошлом году.

Об обысках у Верланова. Сергей Верланов, недавно уволенный с должности главы Государственной налоговой службы, заявляет, что представители Службы безопасности Украины провели у него обыск.

О солнечных электростанциях. Более 24 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели - суммарно на это они инвестировали около 495 млн евро.

О Приватбанке. Госисполнитель хочет взыскать с Приватбанка более 250 млн долларов. Банк обратился в правоохранительные органы с требованием дать правовую оценку таким действиям.

О новом руководителе миссии МВФ. Главой миссии Международного валютного фонда в Украине стала Иванна Владкова Голлар. Она сменила на этом посту господина Рона ван Родена.

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