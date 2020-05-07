Очки для выявления вируса и симптом-трекеры Covid-19: десять стартапов, возникших благодаря пандемии

Пандемия привела к массовым увольнениям и в традиционном секторе экономики, и в экосистеме инновационного бизнеса. Так, в США до 21 апреля 280 стартапов уволили 21 тыс сотрудников. Украинский стартап People.ai, который оценивается 0,5 млрд долл, сократил 27 человек или 18% персонала.

Однако если для одних стартапов пандемия стала сложно преодолимым кризисом, то для других – новой возможностью заявить о себе. Стартапы по всему миру совершают пивоты (изменение курса движения стартапа) и запускают новые продукты, чтобы помочь людям справиться с Covid-19.

ЭП сделала подборку из десяти самых интересных стартапов со всего мира, которые решили противостоять пандемии коронавируса.

10. Карта аптек, где продаются маски

Южнокорейский стартап Boost Brothers, который создал приложение DdocDoc для поиска и бронирования больниц, запустил картографический сервис, показывающий места, где продаются маски, и объем их запасов. Карта интегрирована в приложение DdocDoc и обновляется каждые пять минут.

"Потребителям трудно найти точки продаж масок, а там, где они есть, обычно наблюдаются хаос и усталость сотрудников", – рассказал исполнительный директор стартапа Boost Brothers Сон Юн-Бом.

9. Накормить врачей Нью-Йорка

Группа жителей Нью-Йорка запустила челендж #InMyScrubs по сбору денег для покупки еды в местных ресторанах и ее отправки в больницы врачам, где ситуация с лечением заболевших коронавирусом критическая.

Хотя это не технологическая инициатива, она душевная. Идея состоит в том, чтобы публиковать свои фотографии в Instagram в домашней одежде в знак солидарности с врачами, которые вынуждены носить защитные костюмы.

Челендж собрал почти 68 тыс долл.

8. Помощь для уволенных

Американский стартап Zira зарабатывает на продаже автоматизированного решения для управления рабочей силой. Проект помогает управлять графиком смен и коммуникацией между сотрудниками. После начала пандемии стартап запустил бесплатное приложение для iOS под названием Bounce Back.

Приложение призвано помочь уволенным из-за Covid-19. Bounce Back учит пользователей получить пособие по безработице в своем городе. Приложение также помогает пользователям создавать сообщества, оставаться на связи с бывшим работодателем и предлагает вакансии соискателям.

7. Автоответчик с искусственным интеллектом для колл-центров

Японский стартап Hmcomm, который занимается исследованиями в области машинного обучения, обработки и распознавания речи, предложил бесплатно городским властям колл-центр Terry, созданный на основе ИИ.

В условиях пандемии власти получают огромное количество звонков. Теперь автоответчик 24 часа в сутки отвечает на наиболее распространенные вопросы. Когда поступает звонок, система преобразует речь человека в текст, сопоставляет с перечнем часто задаваемых вопросов и произносит ответ.

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6. Симптом-трекер Covid-19 в телефоне

Британский стартап Zoe, который занимается научными исследования в сфере продуктов питания, разработал приложение для iOS и Android Covid Symptom Tracker. Приложение призвано дополнить информацию, предоставляемую программами тестирования, используя данные, которые сообщают сами люди.

Информация включает в себя опрос о самочувствии, который занимает примерно одну минуту в день. Стартап также дает приблизительную картину потенциального распространения вируса в районе пребывания человека. В первый день приложение скачали почти миллион человек.

5. Безопасная стирка и химчистка

Южнокорейская служба стирки LaundryGo запустила услугу безопасной стирки. Она приносит под дверь клиента "умную" коробку, клиент кладет в нее грязную одежду. Поставщик услуг забирает коробку после полуночи, стирает одежду и доставляет ее в коробке под дверь клиента к полуночи следующего дня.

"Умная" коробка LaundryGo

В LaundryGo говорят, что используют противовирусные моющие средства, а сушка нагретым паром убивает бактерии. Количество пользователей стартапа выросло на 20% после праздника "Лунный год", поскольку южнокорейцы избегают посещать прачечные из-за опасений по поводу Covid-19.

4. Ответы на сложные вопросы

Некоммерческая софтверная компания Astra Labs создала сайт, который помогает людям справиться с воздействием Covid-19. Сайт отвечает на сложные вопросы, возникающие в связи с пандемией.

Вот примеры. "Я узнал, что мой любимый человек умер от Covid-19. Что мне делать?". "Какие есть варианты похорон?". "Что произойдет, если больной умрет дома?". "Могу ли я увидеть тело умершего, чтобы попрощаться?". "Может ли умерший больной быть донором органов?".

США лидируют по количеству людей, пострадавших от Covid-19. На 29 апреля там заболели более 1 млн человек, умерли – более 58 тыс человек.

3. Безопасная удаленная работа

Из-за пандемии компании в Японии все чаще переводят сотрудников на удаленную работу, хотя характер японской культуры и способ ведения бизнеса всегда были мощными барьерами для такой формы труда. В результате организации не задумываются о кибербезопасности при работе из дома.

В связи с этим японский стартап Blacksands разработал продукт "Безопасное соединение как услуга". Стартап обеспечивает клиентов динамически зашифрованными соединениями с использованием архитектуры "Разделение полномочий", позволяющей создавать среды с нулевым доверием.

2. Трекер социальной дистанции

Канадский стартап Proxxi создал носимое на запястье устройство Halo. Оно с помощью вибрации уведомляет, что в пределах двух метров находится другой носитель такого же устройства. Как известно, указанное расстояние считается относительно безопасным в случае контакта с зараженным человеком.

Устройство Halo Источник: proxxi.co

В Proxxi говорят, что устройство помогает соблюдать меры безопасности на рабочем месте, где должны находиться сотрудники, несмотря на пандемию. Устройство использует Bluetooth с низким энергопотреблением. Гаджет ведет журнал взаимодействия с другими устройствами, чтобы отслеживать контакты людей в случае положительного диагноза на коронавирус. Halo стоит 100 долл и бесплатно доставляется на территории США и Канады.

Источник: proxxi.co

1. Очки для обнаружения вируса

Китайский стартап Rokid представил в США очки для обнаружения Covid-19. По словам директора компании в США Лианга Гуана, стартап из Ханчжоу ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже очков T1 в США.

Тепловизионные очки Rokid T1 Источник: kolibri.press

Очки с помощью инфракрасного датчика способны с трехметрового расстояния определить температуру тела 200 человек за 2 мин. Устройство оснащено процессором Qualcomm, 12-мегапиксельной камерой и системой дополненной реальности. Очками можно управлять голосом для записи фото и видео.

Rokid планирует продавать гаджет американским предприятиям, больницам и правоохранительным органам. Стартап в 2014 году основали Эрик Вонг и Мингминг Чжу. Он привлек 100 млн долл инвестиций серии B в 2018 году.

Стартап сфокусирован на разработке технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности для производственных и игровых приложений.