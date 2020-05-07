Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1% – НБУ

По состоянию на 1 мая 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 25,7 млрд долларов (в эквиваленте) - в апреле они выросли на 3,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка - по управлению резервами и на валютном рынке", - заявили в НБУ.

Среди факторов такой динамики резервов регулятор назвал операции НБУ на межбанковском валютном рынке (чистая покупка в апреле составила 678,8 млн долларов, за месяц Нацбанк продал 44,5 млн долларов), операции Кабмина по управлению госдолгом и переоценку финансовых инструментов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

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Напомним:

По предварительным данным, на 1 апреля 2020 года международные резервы Украины составляли 24,9 млрд долларов (в эквиваленте).

По состоянию на 1 марта 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, составляли 26,623 миллиарда долларов (в эквиваленте), в феврале они выросли на 1,3% (или на 0,3 миллиарда долларов).

Экономическая правда