МВФ сменил руководителя миссии в Украине
Четверг, 7 мая 2020, 16:40
Главой миссии Международного валютного фонда в Украине стала Иванна Владкова Голлар.
Об этом заявил постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман.
"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украину. Госпожа Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений - руководство миссиями в Молдове и Северной Македонии. Госпожа Владкова Голлар сменила на этом посту господина Рона ван Родена с 1 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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