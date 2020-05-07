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МВФ сменил руководителя миссии в Украине

Четверг, 7 мая 2020, 16:40
 

Главой миссии Международного валютного фонда в Украине стала Иванна Владкова Голлар.

Об этом заявил постоянный представитель Международного Валютного Фонда в Украине Йоста Люнгман.

"Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, была назначена главой миссии МВФ в Украину. Госпожа Владкова Голлар имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках. Среди последних ее назначений - руководство миссиями в Молдове и Северной Македонии. Госпожа Владкова Голлар сменила на этом посту господина Рона ван Родена с 1 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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МВФ

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