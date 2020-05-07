С начала карантина безработные получили 2,3 миллиарда помощи - Госцентр занятости

С начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн - это на 40% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщила и.о. директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает пресс-служба ведомства.

"С начала карантина у нас зарегистрировано новых 166 тыс безработных, оказана помощь по безработице в размере почти 2,3 млрд грн., что примерно на 40% больше, чем в прошлом году", - подчеркнула она.

По ее словам, Госслужба занятости уже получила 3000 заявок на компенсацию по частичной безработице в секторе малого и среднего бизнеса.

"На сегодня программа оказания помощи по частичной безработице работодателям из числа малого и среднего предпринимательства уже работает. Уже приняты решения, которые позволят оказать такую ​​помощь почти 2,5 тыс человек. В ближайшие дни начнется финансирование программы", - добавила Жовтяк.

Напомним:

По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем в мае 2019 года.

Кабинет министров выделил 6 млрд грн на преодоление сложившейся ситуации на рынке труда из-за карантина. Из них 1,277 млрд грн пойдут на выплаты пособий по безработице.

Эти средства будут адресованы на выплаты увеличенной на период карантина минимальной помощи (с 650 грн до 1 тыс грн), а также на пособия по безработице в период карантина с первого дня регистрации в Государственной службе занятости.

Другие 4,723 млрд грн правительство направит на выплаты помощи по частичной безработице. Эти деньги будут выплачивать работодателям - представителям малого и среднего бизнеса за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени.

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Экономическая правда