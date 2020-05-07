Госисполнитель хочет взыскать с Приватбанка 250 миллионов долларов в пользу Суркисов

Госисполнитель хочет взыскать с Приватбанка более 250 млн долларов по решению Печерского райсуда от 09.02.17. Банк обратился в правоохранительные органы, суд и на имя главы Минюста с требованием дать правовую оценку таким действиям.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что банк 5 мая получил от госисполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы Минюста 4 новых постановления об открытии исполнительного производства по взысканию с банка в пользу Суркисов больше 250 млн долларов.

"Учитывая, что государственным исполнителем продолжаются совершаться незаконные действия при принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 09.02.2017, Приватбанк обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерский райсуд Киева и на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям государственного исполнителя" , - заявили в банке.

"По странному стечению обстоятельств, несмотря на существование автоматизированной системы распределения дел, все исполнительные производства были открыты тем же государственным исполнителем Печерского ОГИС Минюста, что обратился в Печерский райсуд за разъяснением решения 2017 года. Определенные действия именно этого исполнителя стали основанием для многочисленных жалоб Приватбанка, которые до сих пор проигнорированы", - подчеркнули в Приватбанке.

Напомним:

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что за три года шансы братьев Суркисов получить от Приватбанка более 250 млн долларов не изменились и зависят от банка.

Большая Палата Верховного Суда согласовала 15 июня как дату следующего заседания по делу о законости конвертации 1 млрд грн счетов семьи Суркисов во время национализации Приватбанка.

27 апреля Верховный суд отложил рассмотрение дела по законости конвертации активов Суркисов во время национализации Приватбанка из-за давления на судей.

До этого, генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видеообращение, в котором объяснила особенности дела "Приватбанка" и отметила, что ее офис отстаивает 1 млрд грн активов государства.



В суде сочли это обращение вмешательством в их деятельность.

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Экономическая правда