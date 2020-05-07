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Бывший глава Налоговой заявляет об обыске

Четверг, 7 мая 2020, 12:24
 

Сергей Верланов, недавно уволенный с должности главы Государственной налоговой службы, заявляет, что представители Службы безопасности Украины провели у него обыск.

Источник: Верланов в Facebook

Прямая речь: "Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли.

Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью".

Детали: В пресс-службе СБУ "Укаринський правде" подтвердили факт проведения обысков, а подробную информацию обещают предоставить позже.

Предыстория:

24 апреля 2020 года правительство уволило главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Верланов называл эти два увольнения необоснованным "политическим решением".

Сергей Верланов возглавил налоговую службу в мае 2019 года. Максим Нефедов стал руководителем Таможенной службы в июле.

Украинская правда

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СБУ Налоговая

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