Новости 27 мая: разделение министерства, повышение прожиточного минимума, первая миссия SpaceX на МКС

О разделении министерства. Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил создать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

О стимулировании экономики. Кабмин представил госпрограмму стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19.

О билетах на поезд. "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов.

О газе из США. Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между американской компанией Louisiana natural gas Exports и правительством, который предусматривает изучение возможностей поставок сжиженного газа из США.

Об атомной электроэнергии. Государственные ограничения привели к историческому минимуму выработку атомной энергии - 6630 МВт с 9490 имеющихся.

О Doing Business. Премьер-министр Денис Шмыгаль задекларировал одной из целей правительства - вхождение Украины в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business.

О повышении прожиточного минимума. Группа депутатов ВР зарегистрировала законопроект, которым предусматривается изменение подхода к расчету прожиточного минимума.

О первой миссии SpaceX на МКС. Компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправит на МКС 2 американских астронавтов на корабле Crew Dragon - впервые на МКС люди отправятся на транспорте, созданном частной компанией.

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