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"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов

Среда, 27 мая 2020, 09:23
 

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Сегодня стали доступными билеты на следующие направления:№8/7 Одесса-Харьков

  • №20/19 Лисичанск-Киев
  • №53/54 Днепр-Одесса
  • №63/64 Харьков-Киев
  • №105/106 Киев-Одесса
  • №791/792 Киев-Кременчуг
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка
  • №125/126 Киев-Константиновка
  • №10/9 Киев-Мариуполь

Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, где продается 100% мест (согласно постановлению КМУ №392).

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты

Билеты сейчас можно приобрести через сайт УЗ или через кассы на вокзалах

Напомним:

26 мая Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов.

Продажа билетов была открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

Экономическая правда

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