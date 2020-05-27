"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.
Сегодня стали доступными билеты на следующие направления:№8/7 Одесса-Харьков
- №20/19 Лисичанск-Киев
- №53/54 Днепр-Одесса
- №63/64 Харьков-Киев
- №105/106 Киев-Одесса
- №791/792 Киев-Кременчуг
- №81/82 Харьков-Новоалексеевка
- №125/126 Киев-Константиновка
- №10/9 Киев-Мариуполь
Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, где продается 100% мест (согласно постановлению КМУ №392).
Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.
Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты
Билеты сейчас можно приобрести через сайт УЗ или через кассы на вокзалах
Напомним:
26 мая Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов.
Продажа билетов была открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.
Экономическая правда
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