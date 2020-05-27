"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Сегодня стали доступными билеты на следующие направления:№8/7 Одесса-Харьков

№20/19 Лисичанск-Киев

№53/54 Днепр-Одесса

№63/64 Харьков-Киев

№105/106 Киев-Одесса

№791/792 Киев-Кременчуг

№81/82 Харьков-Новоалексеевка

№125/126 Киев-Константиновка

№10/9 Киев-Мариуполь

Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, кроме поезда №8/7 Одесса-Харьков, где продается 100% мест (согласно постановлению КМУ №392).

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты

Билеты сейчас можно приобрести через сайт УЗ или через кассы на вокзалах

Напомним:

26 мая Укрзализныця открыла в онлайне продажа билетов на пять поездов.

Продажа билетов была открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

Экономическая правда