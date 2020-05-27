Генерация атомной энергии упала до исторического минимума – руководитель Энергоатома

Государственные ограничения привели к историческому минимуму выработку атомной энергии - 6630 МВт с 9490 имеющихся.

Об этом сообщает в.и.о. президента НАЭК Энергоатом Петр Котин на своей странице в Facebook.

"Сегодня ограничения, наложенные на нас государством в выработке энергии, упали до исторического минимума - 6630 МВт с 9490 имеющихся. Вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны", - пишет Котин.

По его словам, глава Энергоатома не помнит, чтобы за последние годы на АЭС "долгое время откладывали" ремонты энергоблоков, а теперь воспользовались случаем "повысить безопасность".

"Все мероприятия по безопасности расписаны пошагово и обычно для их реализации не надо ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв. На данный момент мы можем выполнить абсолютно все детально регламентированы действия по повышению безопасности до 2023 года.

Главное - чтобы компанию не загоняли в долги, а у нас была возможность зарабатывать и закрывать все сделки с нашими подрядчиками", - резюмирует глава Энергоатома.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль обеспокоен вопросом убыточной деятельности "Энергоатома". По его словам госкомпания получает миллиард гривень убытка каждый месяц.

14 мая в аварийный ремонт был отключен третий блок Южно-Украинской АЭС, общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности АЭС и является историческим минимумом атомной энергетики в Украине.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль опроверг обвинения в лоббизме интересов владельца ДТЭК Рината Ахметова в энергетической отрасли и отметил, что внеплановых отключений АЭС нет.

Недавно 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны.

Ранее Служба безопасности сообщала об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.

Экономическая правда