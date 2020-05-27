Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных органа
Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил создать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 мая с доработкой в один день.
"Институциональная способность действующего министерства исключает надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики, а также приводит к внутренней несогласованности и возникновению конфликта интересов", - сообщает и.о. главы Минекоенерго Оксана Буславец.
Глава комитета парламента по вопросам экологической политики Олег Бондаренко предлагал присоединить "энергетическую" часть Минекоенрго к Минугля (которое еще не ликвидировано), а Минзащиты окружающей среды оставить в министерстве, что существует. Он аргументировал свою позицию слишком большими сроками для формирования Министерства защиты окружающей среды - 6 месяцами.
"У нас колоссальный кризис в энергетике... у нас нет 6 месяцев создавать министерство энергетики, поэтому мы идем таким путем. Критически важно обеспечить стабильность министерства энергетики.Экология сейчас работает, будет назначен и.о.", - ответил на это премьер.
Экономическая правда
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