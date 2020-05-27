SpaceX впервые отправит астронавтов на МКС

Фото: Space X

Компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправит на МКС 2 американских астронавтов на корабле Crew Dragon - впервые на МКС люди отправятся на транспорте, созданном частной компанией.

Запуск запланирован на 27 мая в 23:33 по Киеву.

Экипаж

На борту корабля будут 2 астронавта Аэрокосмического управления США - 49-летний пилот Роберт Льюис Бенкен и 53-летний командир Дуглас Джеральд Херли.

При этом, Херли был членом экипажа миссии STS-135 Atlantis - последнего (это было 8 июля 2011 года) до сих пор полета американцев в космос на своей ракете/корабле.

В 2011 году в США закрыли программу Space Shuttle. С тех пор Соединенные Штаты вынуждены бронировать места на полет к МКС и обратно только на российских "Союзах" - ценник с каждым годом растет: на 2020 год стоимость отправки 1 астронавта на "Союзе" перевалила за 86 млн долларов.

Корабль

Отметим, что NASA решила не разрабатывать новый корабль для полетов на МКС, а устроила конкурс среди частных компаний США. В итоге, в конкурсе победили компании Boeing и SpaceX.

Boeing разработала Starliner, а компания Илона Маска - Crew Dragon.

При этом, беспилотный тест-пилот Starliner был неудачным, а беспилотный тест-полет Crew Dragon весной прошлого года прошел успешно.

Запуск

Ракета Falcon 9 с частично многократным пилотируемым кораблем Crew Dragon стартует с комплекса LC-39A космического центра имени Кеннеди в штате Флорида (США).

При этом, если запуску помешают погода или неполадки, есть 2 запасных окна - 30 мая в 22:22 (по Киеву) и 31 мая в 22:00 (по Киеву).

А в случае аномалии в корабле предусмотрена система аварийного спасения.

Планируется, что 28 мая корабль должен автоматически состыковаться со станцией.

Срок пребывания на МКС

Срок пребывания на МКС экипажа Crew Dragon еще не определили - от 30 до 119 суток: это решат по ходу миссии.

При этом, корабль спроектировали так, что он может оставаться на орбите до 7 месяцев.

Планируется, что еєпипаж вернется на Землю у берегов Флориды на корабле Crew Dragon - в Атлантическом океане капсулу выловит морской корабль SpaceX Go Navigator.

На главной странице ЭП будет трансляция запуска в 23:33 27 мая.

Экономическая правда