В Раде зарегистрировали законопроект о повышении прожиточного минимума

Галина Третьякова

Группа депутатов ВР во главе с главой комитета по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой зарегистрировала законопроект №3515, которым предусматривается изменение подхода к расчету прожиточного минимума.

Об этом сообщается на сайте ВР.

"Действующий сегодня нормативный метод установления прожиточного минимума характеризуется определенным навязыванием системы ценностей относительно выбора между отдельными продуктами, товарами и услугами.

Определение норматива так называемых фундаментальных потребностей человека отражает больше позицию чиновников или представление отдельных ученых, чем реальные потребительские нужды человека на достаточном уровне", - говорится в пояснительной записке.

В частности, в Раде предлагают определять размер прожиточного минимума в расчете на одного человека.

"Предполагается, что прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формированию госбюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года", - заявили депутаты.

Они предлагают следующее процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате (не меньше):

в 2021 году - 40 процентов;

в 2022 году - 41 процентов;

в 2023 году - 42 процентов;

в 2024 году - 43 процентов;

в 2025 году - 44 процентов;

в 2026 году - 45 процентов;

в 2027 году - 46 процентов;

в 2028 году - 47 процентов;

в 2029 году - 48 процентов;

в 2030 году - 49 процентов;

в 2031 году - 50 процентов.

"Если фактический размер прожиточного минимума в течение 3 месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабмин на основе мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины должен рассмотреть вопрос о повышении размера прожиточного минимума", - говорится в документе.

При этом, соцпомощь малообеспеченным предлагают считать, опираясь на прожиточный минимум, который ежегодно устанавливается законом о госбюджете (как и сейчас).

Напомним:

Ранее Третьякова в интервью ЭП говорила, что "прожиточный минимум не может быть ниже, чем 4 тыс грн на человека".

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Министерство социальной политики ежемесячно высчитывает фактический прожиточный минимум. В частности, в марте он составил 3795 грн на одного человека (с учетом суммы обязательных платежей - 4352 грн), для детей до 6 лет - 3549 грн, для детей от 6 до 18 лет - 4358 грн, для трудоспособных лиц - 3931 грн (с учетом суммы обязательных платежей - 4884 грн), а для лиц, утративших трудоспособность, - 3217 гривен.

Экономическая правда