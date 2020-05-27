"Власти дали сигнал покупать автомобили": Почему в Киев вернулись пробки и как решить проблему

Після першого етапу послаблення карантину київські водії почали скаржитися на "аномальні" затори на дорогах.

Експерти кажуть, що після епідемії коронавірусу люди дбатимуть про власну безпеку і попит на автомобілі тільки зростатиме. Це може призвести до того, що за рівнем заторів Київ пережене Стамбул.

Чому до Києва повернулися сильні затори? Як місту повернути прийнятний рівень заторів, що спостерігався під час карантину? Що місто робить для покращення ситуації з транспортом? Як скоро у Києві з'явиться мережа доріжок для велосипедів та електросамокатів?

Про що йдеться в статті. Головні висновки З послабленням карантину затори не стали більшими, ніж були до карантину. Кількість активних автомобілів зростатиме. Ситуація із заторами погіршиться. Громадський транспорт рухається удвічі швидше завдяки роботі поліції та евакуації автомобілів, запаркованих з порушенням. КМДА працює над проєктом оптимізації трафіку. На головних магістралях облаштують тимчасові велосипедні доріжки, якими зможуть користуватися власники електросамокатів та моноколес. Зустрічі онлайн та віддалена робота можуть покращити ситуацію з трафіком вже сьогодні.

Т рафік до карантину, під час карантину та після послаблення карантину

У 2019 році в Києві вперше почали кількісно вимірювати трафік. Для цього використовують дані Kyiv Smart City, а також нідерландської компанії TomTom, яка займається навігацією та цифровим картографуванням.

Кияни звикли оцінювати затори за бальною системою, яку пропонував заблокований російський сервіс Яндекс. TomTom використовує поняття часової затримки. Цей метод вважається об'єктивнішим.

До введення карантину середньодобова затримка в Києві становила близько 50%. Затримка суттєво зростала у "години-пік". Наприклад, увечері 10 березня вона сягнула 120%. Це означає, що 30-хвилинна поїздка на порожніх дорогах перетворювалася у 66-хвилинну поїздку у вечірні години.

Затори – явище не тільки технічне. Кожна втрачена у заторах хвилина – це недовироблений валовий національний продукт Києва.

"Локдаун" призвів до зниження ділової активності. Трафік в місті зменшився, а з ним зменшилися і затори.

Компанія "А+С Україна", яка займається транспортним плануванням, зафіксувала зменшення середнього показника затримки у перші тижні карантину до 17%. З 23 квітня кількість автомобілів на дорогах почала зростати.

Поступово середня затримка збільшувалась до позначок 22%-28%-33% і станом на 21 травня сягнула 59%. Затримка на "піку" становила 139%, що означає збільшення тривалості поїздки майже у 2,5 рази.

"Нічого надзвичайного не відбувається. Просто люди виходять з карантину", – каже радник Київського міського голови Максим Бахматов затори, які повернулися до Києва.

"Шалені" затори, на які скаржаться київські водії, не стали сильнішими в порівнянні з докарантинним періодом, вважає директор компанії "А+С Україна" Дмитро Беспалов.

"Громадський транспорт – для невдах та маргіналів"

Кількість активних користувачів приватного автотранспорту впродовж останніх років стабільно зростає.

"Київ комфортно "перетравлює" 400-500 тисяч активних автомобілів в дорожній мережі. До карантину в Києві було близько 900 тисяч активних автомобілів. Під час карантину на дороги Києва щодня виїжджало 600 тисяч авто", – зазначає Беспалов.

За його словами, після перевищення ліміту пропускної здатності затримки починають рости експоненціально.

"Кількість автомобілів зросла з 700 тисяч у 2015 році до 900 тисяч сьогодні. Проте у нас все ще рівень автомобілізації нижчий, ніж в Європі – 300 автомобілів на 1 тисячу осіб. Цей показник буде зростати до європейських рівнів – 400-700 автомобілів на тисячу осіб", – наголошує Беспалов.

Закриттям громадського транспорту влада дала населенню очевидний заклик до придбання автомобілів. "Уряд сказав людям, що громадський транспорт – для невдах і маргіналів, і він буде закритий у будь-якій незрозумілій ситуації", – обурюється директор "А+С Україна".

Раніше Беспалов прогнозував, що до 2025 року кияни витрачатимуть вдвічі більше часу на дорогу. Тепер це трапиться раніше, наголошує експерт.

Ще одна причина заторів

На посилення пробок міг зіграти ще один фактор – ремонт доріг, мостів і розв'язок у "вузьких" місцях. Так, за даними Київської міської держадміністрації, під час карантину ремонтувалися і будувалися одночасно до 13 об'єктів. Більш того, рух Борщагівським шляхопроводом повністю перекрито в одному напрямку.

"Деякі комбінації перекриттів можуть істотно зменшувати пропускну здатність всієї мережі. Для того, щоб так не відбувалося – використовуються методи транспортного моделювання для узгодження графіків проведення ремонтних робіт", – розповідають в "А+С Україна".

"Для нашої транспортної системи характерна вкрай низька відмовостійкість. Деякі випадкові події тепер можуть легко вивести її зі стану рівноваги і привести до великих затримок", – каже Беспалов.

Київська транспортна система дуже чутлива до будь-яких позаштатних ситуацій.

"Пам'ятаєте кейс "Мінера на мосту метро"? Так ось, років 10-15 тому подібний випадок не призвів би до патової ситуації в місті. Автомобілів було істотно менше, і ми мали запас пропускної здатності мережі", – каже експерт.

Перелічені причини заторів матимуть побічні ефекти та несподівані наслідки, попереджають аналітики. "Години-пік" можуть стати не тільки ранковими та вечірніми.

"Затримки почнуть "розповзатися" по всьому дню. Водії будуть експериментувати з графіком поїздок. Аналогічна ситуація буде і з маршрутизацією. Сьогодні потрапив в затор? А давай-но я завтра спробую новий маршрут. Таким чином, тихі та спокійні житлові вулиці можуть отримати транзитний транспорт", – каже Беспалов.

Європейський рецепт вирішення проблеми

Чому в Європі рівень автомобілізації вдвічі вищий, а час затримки в дорозі нижчий, ніж в Україні? Там давно зрозуміли, що необхідно працювати не над "зменшенням заторів", а над створенням умов для комфортного перевезення якомога більшої кількості людей.

"У Києві коефіцієнт автомобілекористування становить 0,88. Це означає, що кожен власник легкового автомобіля, який має до нього вільний доступ, з імовірністю 88% обере його як засіб пересування", – пояснює Беспалов.

В Європі коефіцієнт автомобілекористування варіюється від 30% до 50%.

"Наше завдання - зробити так, щоб 500 тисяч людей пересіли з особистого автотранспорту на альтернативні види – громадський транспорт, велосипеди, пішки", – наголошує радник Віталія Кличка Максим Бахматов.

За статистикою, 70% переміщень Києвом здійснюється громадським транспортом. Збільшення пропозиції доріг через будівництво розв'язок та розширення доріг призведе до збільшення попиту на автомобілі.

Якщо будуть створюватися умови для автомобілістів, буде збільшуватися кількість автомобілів. Для того, щоб автомобілісти пересідали на громадський транспорт, його потрібно робити швидким і комфортним, говорять співрозмовники ЕП.

"Ми звільнили виділені смуги і тепер громадський транспорт пересувається вдвічі швидше, ніж приватний транспорт. Поліція стала жорстко відсікати спроби людей порушувати правила дорожнього руху", – нагадує Бахматов.

В подальшому місту необхідно збільшувати кількість тролейбусів, автобусів і трамваїв. "Необхідна для Києва кількість рухомого складу обійдеться приблизно в 1,5 мільярда євро", – повідомив радник мера.

Крім того, є великі питання до ефективності управління майном з боку комунального підприємства "Київпастранс". За словами Бахматова, аудит КП, який відбудеться у найближчий час, допоможе знайти ресурс для поліпшення якості перевезень.

Крім цього, з 13 березня в Києві в тестовому режимі працюють камери, які автоматично фіксують порушення правил дорожнього руху. З 1 червня система почне працювати повноцінно. Якщо камера зафіксувала перевищення швидкості або їзду на смузі для громадського транспорту, на адресу власника автомобіля прийде штраф.

Історія показує, що грошовий штраф – це серйозний аргумент для київського водія більше не порушувати. Так, за словами Бахматова, серед всіх оштрафованих за неправильну парковку в Києві немає жодного повторного порушення.

За даними Інспекції з паркування, лише впродовж квітня інспектори оштрафували 4,3 тисячі водіїв на суму 2,2 млн грн.

Що може зробити кожен з нас, щоб ситуація на дорогах покращилася вже зараз? Працювати з дому 1-2 рази на тиждень.

Проводити зустрічі онлайн.

Відмовитися від користування особистим автомобілем у кожному четвертому випадку.

Змістити початок і кінець робочого дня, якщо є така можливість. Наприклад, працювати з 11 до 20 години.

Альтернатива: велосипеди, електросамокати, моноколеса

Епідемія COVID-19 змусила місцеві влади по всьому світу переглянути свої підходи до розвантаження громадського транспорту та забезпечення соціальної відстані між людьми.

В Парижі планують облаштувати 650 км тимчасових велосмуг, об’єднаних в 9 маршрутів. Афіни скасовують автомобільний рух у двох великих районах центру міста. Головні вулиці Единбурга будуть тимчасово закриті для автівок, а тротуари – розширені.

За даними маркетплейсу Rozetka, які опублікував портал ЛУН, у травні 2020 року попит на електросамокати зріс на 188% в порівнянні з травнем минулого року, а на велосипеди – на 182%.

В умовах непрацюючого громадського транспорту у Києві велосипеди, моноколеса та електросамокати стали реальною альтернативою для переміщень містом для тих, кому користуватися таксі дорого.

Повернення заторів, як це не парадоксально, покращить безпеку велосипедистів. Автомобіль, що рухається зі швидкістю понад 40 км на годину, представляє небезпеку для велосипедиста, який рухається у крайній смузі.

Але не всі користувачі велосипедів дотримуються ПДД і рухаються тротуарами. Це створює конфліктні ситуації та знижує рівень безпеки пішоходів. Вирішенню проблем двоколісного транспорту повинна сприяти цілісна міська політика.

Міський голова Віталій Кличко нещодавно заявив, що "Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру". В якості доказу своїх слів він навів аргумент, що загальна протяжність велодоріжок у Києві становить майже 100 км.

Насправді, мова йде про 50 км велодоріжок у одному напрямку та 50 км – у зворотному. Половина всіх велосмуг припадає на маршрут "Троєщина – Європейська площа", який досі не введений в експлуатацію. Інші велодоріжки розкидані окремими вулицями та майже не пов'язані між собою.

Більше того, в останні роки київська влада блокувала процес розбудови велосипедної інфраструктури. У 2019 році КМДА скоротила бюджетну програму "Утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" на 21,4 млн гривень.

У тому числі було урізано фінансування будівництва п'яти веломаршрутів в Києві: "Виноградар – Центр", "Оболонь – Поділ – Центр", "Куренівка – Центр", "Лісовий масив – Центр" і "Воскресенка – Московський міст – Центр".

Бахматов запевняє, що Київ буде слідувати найкращим світовим практикам і вирішить питання безпеки як велосипедистів, так і користувачів гіробордів і електросамокатів, змушених пересуватися тротуарами.

"Ми підготували розпорядження для київського міського голови з приводу оптимізації трафіку. На 12 сторінках розписані побажання від експертів і аналітиків. Туди включена історія з організації тимчасових велосипедних доріжок і, відповідно, доріжок для пересування на альтернативних видах транспорту – електросамокатах і моноколесах", – заявив Бахматов в коментарі ЕП.

За його словами, тимчасові велосипедні доріжки будуть облаштовані на найбільш жвавих магістралях міста. "Як це буде виглядати – нехай експерти вирішують. Коли буде прийняте розпорядження, експерти розроблять варіанти", – сказав він.

За словами радника Кличка, тимчасові велодоріжки в Києві можна облаштувати за 2-3 місяці, і це потребуватиме мінімальних витрат.

Влаштування комплексної велосипедної інфраструктури, що покриває ціле місто, може коштувати близько 8 млрд грн, вважають експерти. Ця сума еквівалентна будівництву чотирьох розв'язок в різних рівнях.

"Це дорого. Але очікуваний ефект від економії часу становитиме близько 16 млрд грн на рік. Термін окупності повноцінної велосипедної інфраструктури – менше року. Для порівняння, будівництво розв'язки окупиться за 5-15 років", – зазначає Дмитро Беспалов.

Автомобілецентричний чиновник

У лютому 2020 року транспортний департамент КМДА очолив Олександр Густєлєв, колишній керівник "Київавтодору". Густєлєв має репутацію людини, яка керується "автомобілецентричними" принципами в містобудівній політиці.

У 2017 році громадські організації, які опікуються міським розвитком, вимагали звільнити Густєлєва з посади директора "Київавтодору". Представники громадських організацій звинувачували чиновника в ігноруванні Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

"Ремонти столичних доріг і вулиць, зроблені "Київавтодором", відтворюють проєкти 20-річної давнини… "Київавтодор" і далі будує радянське агресивне місто. Робить це вперто і мовчки, ігноруючи суспільний запит жителів Києва на безбар’єрне місто, доступне для всіх городян", - йшлося у зверненні.

Бахматов не переймається прізвищем людини, яка очолює Департамент транспорту і нагадує, що той – "простий чиновник".

"Мені все одно, хто керує транспортом. Це всього лише чиновник. У чиновника немає права на суб'єктивні рішення. Він може приймати рішення на підставі великих даних, аналітики, думки експертів, спілкування з громадою. Тільки після цього він має право поставити свій підпис", – заявив Бахматов.

За словами радника київського міського голови, якщо чиновник буде приймати рішення, які йдуть врозріз із запитом суспільства, "цього чиновника не стане, тому що він буде шкідливим для міста".

"Якщо хтось захоче робити Київ автомобілецентричним, він не дивиться на аналітику. Аналітика показує, що Київ вже "захлинувся" в автомобілях. Значить треба розробляти альтернативні способи пересування. Будемо робити акцент на тому, на чому роблять у Європі, – громадський транспорт, велосипеди, пішоходи", – резюмував Бахматов.