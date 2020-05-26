Экс-глава Госгеокадастра: Об увольнении узнал из интернета, это политическое решение

Уволенный накануне глава Госгеокадастра Денис Башлык сообщил, что узнал об увольнении из интернета, и считает его политическим решением.

Об этом он сообщил в комментарии ЭП.

"Если откровенно, я узнал об этом из интернета, вчера вечером. Со мной никто не разговаривал...Предпосылок не было, это чисто политическое решение.

В соответствии со статьей по которой меня уволили 87ч1. - это не увольнение фактически, а вывод из штата с предложением аналогичной должности в течение 4 месяцев.

Сказать, чтобы какие-то претензии были к моей работе - никаких не было. Чисто политическое решение - это нормально", - сообщает экс-глова ведомства.

Также Башлык прокомментировал сообщения СМИ, относительно возможных кандидатов на пост нового главы Госгеокадастра: бывшего главы Госкомзема Олега Кулинича и уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко.

"Я тоже это слышал, не только со СМИ, но и из других источников. Но никаких разговоров я с ними не имел, не знаю, какие там планы", - резюмирует экс-глава ведомства.

Башлык отмечает, что сейчас выведен вне штата и будет выполнять обязанности, по поручению нового руководителя Госгеокадастра.

Читайте также: Когда ты возглавил рассадник коррупции: глава Госгеокадастра о несуществующей госземле и дилемме взяточников

Напомним:

25 мая Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Госгеокадастра

27 ноября Кабинет министров назначил главой Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил ему провести проверку в ведомстве в течение месяца.

В декабре руководителей и их заместителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.

В феврале Кабинет министров предоставил официальный статус данных кадастровой и информационных систем, размещенных на картографической основе Государственного земельного кадастра.

Также Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 23 декабря по результатам тендера заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 900 тысяч

Как ранее сообщали источники ЭП в правительстве на должность руководителя Госгеокадастра может быть назначен Олег Кулинич, возглавлявший Государственный комитет Украины по земельным ресурсам в 2008-2009 гг.

Вячеслав Ноздрин, ЭП