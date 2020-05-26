Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соответствующее распоряжение размещено на правительственном портале.

"Уволить Башлыка Дениса Александровича с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87¹Закону Украины "О государственной службе" (Прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения - ЭП)", - говорится в документе.

Временной и.о. председателя назначена Юлия Мороз, которая была первой заместителем Башлыка.

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Напомним:

27 ноября Кабинет министров назначил главой Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил ему провести проверку в ведомстве в течение месяца.

В декабре руководителей и их заместителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.

В феврале Кабинет министров предоставил официальный статус данных кадастровой и информационных систем, размещенных на картографической основе Государственного земельного кадастра.

Также Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 23 декабря по результатам тендера заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 900 тысяч

Как ранее сообщали источники ЭП в правительстве на должность руководителя Госгеокадастра может быть назначен Олег Кулинич, возглавлявший Государственный комитет Украины по земельным ресурсам в 2008-2009 гг.

Экономическая правда