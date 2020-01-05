Госгеокадастр купил Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 900 тысяч

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 23 декабря по результатам тендера заказала ООО "Кит-Т" легковой автомобиль за 899 тысяч гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Фирма поставит Toyota Camry в комплектации Premium 2019 года выпуска.

В автосалонах Toyota Camry в самой дорогой комплектации Premium можно приобрести за 882 тыс грн. В комплектации Comfort ее продают за 655 тыс грн.

На торгах конкурентами "Кит-Т" были ООО "Автосамит ЛТД" Тариэла Васадзе и ООО "Артмотор" Татьяны Акимовой и Ларисы Атапиной. Предложения обеих фирм составили по 900 тыс грн. Именно такой была ожидаемая стоимость.

Меньшее предложение в 895 тыс грн. предложило ООО "Гранд Мотор" Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук, но оно была отклонена из-за отсутствия части документов тендерного предложения.

Официальный дилер Toyota в Украине ООО "Кит-Т" из Николаева принадлежит Геннадию Крашенинникову и Андрею Турице, который руководит предприятием.

С начала декабря 2019 года Госслужбу по вопросам геодезии, картографии и кадастра возглавляет Денис Башлык.