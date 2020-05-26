На главу Госгеокадастра рассматривают двух кандидатов – СМИ
Кабинет министров рассматривает две кандидатуры на должность главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Об этом сообщает Agroportal.ua со ссылкой на источники в правительстве.
Речь идет о бывшем председателя Госкомзема Олега Кулинича и уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко.
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Напомним:
25 мая Кабинет министров уволил Дениса Башлыка с должности главы Госгеокадастра
27 ноября Кабинет министров назначил главой Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил ему провести проверку в ведомстве в течение месяца.
В декабре руководителей и их заместителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.
В феврале Кабинет министров предоставил официальный статус данных кадастровой и информационных систем, размещенных на картографической основе Государственного земельного кадастра.
Также Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 23 декабря по результатам тендера заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 900 тысяч
Как ранее сообщали источники ЭП в правительстве на должность руководителя Госгеокадастра может быть назначен Олег Кулинич, возглавлявший Государственный комитет Украины по земельным ресурсам в 2008-2009 гг.
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