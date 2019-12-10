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Все региональное руководство Госгеокадастра отстранили

Вторник, 10 декабря 2019, 11:20

Руководителей и их заместителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Проверку, в частности, будут проводить в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельхозназначения госсобственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении договоров аренды земельных участков за период 2018-2019 годов.

В Кабмине просят граждан участвовать в процессе реорганизации Госгеокадастра с целью обеспечения максимальной прозрачности и результативности.

Напомним:

27 ноября Кабинет министров назначил главой Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил ему провести проверку в ведомстве в течение месяца.

Экономическая правда

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Кабмин

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