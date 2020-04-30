Новым руководителем Госгеокадастра может стать экс-глава ведомства времен Ющенко

На должность руководителя Госгеокадастра может быть назначен Олег Кулинич, возглавлявший Государственный комитет Украины по земельным ресурсам в 2008-2009 гг.

Об этом ЭП сообщили источники в правительстве.

В 2006-2007 Кулинич был вице-президентом по юридическим вопросам и корпоративным рискам, "НАЭК" Энергоатом ", в 2007-2008 - заместителем генерального директора Украинского государственного концерна" Укратомпром ".

Напомним:

27 ноября Кабинет министров назначил главой Госгеокадастра Дениса Башлыка и поручил ему провести проверку в ведомстве в течение месяца.

В декабре руководителей и их заместителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.

В феврале Кабинет министров предоставил официальный статус данных кадастровой и информационных систем, размещенных на картографической основе Государственного земельного кадастра.

Также Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра 23 декабря по результатам тендера заказала Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 900 тысяч

Экономическая правда