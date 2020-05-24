Новости выходных: подорожание электроэнергии и продажа стадиона "Черноморец"

Об "Антиоломойском" законе. Закон о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности, опубликовали в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины".

О цене на электроэнергию. Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии "на сутки вперед" за 20 дней мая 2020 без НДС составляет 1348,80 грн/МВт.ч, что на 7,68% выше, чем за 20 дней апреля и на 6,62% выше, чем за апрель в целом.

О билетах. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что железнодорожные билеты не будут дорожать.

Об "Энергоатоме". НАЭК "Энергоатом" намерен в июне вернуться к поставкам ГП "Гарантированный покупатель" электроэнергии в рамках специальных обязательств в полном объеме.

О Черноморце. В пятницу 22 мая на аукционе Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 17 попытки стадион "Черноморец" продали американской компании.

Об энергорынке. И.о. главы Минэконерго Ольга Буславец заявила, что полностью разделяет позицию директора Секритариата Энергетического сообщества Янеза Копача относительно введения финансового механизма на рынке электроэнергии.